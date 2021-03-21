За фактом подій під час суботньої акції біля Офісу Президента у поліції розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва.

За вчинення протиправних дій під час мітингу правоохоронці затримали одного з найбільш агресивних учасників. Це - уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України.

Фото: МВС

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження на ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини вчинення правопорушення.

Як пише Громадське, ім’я затриманого – Владислав Сорд (Стафійчук). Біля Печерського відділку поліції, де його утримували, сталися сутички між правоохоронцями та прихильниками Стерненка.

Біля Печерського відділку поліції між прихильниками Стерненка та правоохоронцями відбулися сутички.

У відео присутня ненормативна лексика pic.twitter.com/KWSqGdjdQJ — hromadske (@HromadskeUA) March 20, 2021

Близько першої години ночі поліція таки вивезла Стафійчука з відділку й повезла до ІТТ.

Друг Стерненка Роман Ратушний заявив, що Стафійчук був “мирним учасником акції” під ОП. Також він запевняє, що учасники акції біля Офісу президента не планували бити вікна будівлі, а зробили це “поліцейські провокатори”.

Нагадаємо, що ввечері 20 березня на Банковій вулиці біля Офісу президента відбулася акцію на підтримку Сергія Стерненка, який знаходиться під вартою в Одеському СІЗО після обвинувального вироку.

Її учасники застосували фаєри, димові шашки, петарди та феєрверки, облили фарбою та розписали стіни будівлі, побили кілька шибок, підпалили табличку "Президент України".