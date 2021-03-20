Російський суд залишив під вартою кримськотатарського активіста Ібрагімова

Військовий апеляційний суд Власихи (Московська область Росії) продовжив на півроку запобіжний захід для кримськотатарського активіста Ісмета Ібрагімова.

Про це пише портал “Кримська солідарність”.

Активіст залишиться під арештом до 1 липня 2021 року.

Адвокат Айдер Азаматов наполягав на відсутності підстав тримати Ібрагімова у слідчому ізоляторі далеко від сім'ї і просив застосувати до нього Женевську конвенцію – про захист цивільного населення під час війни, як до громадянина України.

Суд почався із запізненням, процес вівся через відеконференцію – суддя перебував у Власисі, адвокат з перекладачем в Кримському гарнізонному військовому суді, а Ібрагімов – у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону.

Також під час розгляду Ібрагімов висунув клопотання про звільнення від обов'язків адвоката за призначенням, яке суд задовольнив.

Адвокат додав, що 25 березня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбудеться розгляд кримінальної справи активіста по суті, підсудний буде присутній в залі разом зі своїм адвокатом.

Перед початком процесу Азматов зумів трохи поспілкуватися з підзахисним, який розповів йому, що під час перевезення з Криму в Краснодар його тримали в спецчастині – приміщенні 1,5 на 3 метри, де знаходилося двоє людей, що є грубим порушенням.

У СІЗО він перебуває з 6 лютого. Зараз Ібрагімов на карантині, оскільки під час етапування перехворів на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Підсудний повідомляє, що почуває себе нормально і попросив влаштувати йому зустріч з генконсулом України.

Нагадаємо, 7 липня 2020 року після кількох обшуків в різних районах Криму співробітники ФСБ затримали кримських татар у справі про причетність до політичної ісламської партії “Хізб ут-Тахрір”, серед яких був й Ісмет Ібрагімов.

Його звинувачують в організації діяльності партії, яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.