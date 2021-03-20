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Російський суд залишив під вартою кримськотатарського активіста Ібрагімова

25 березня відбудеться розгляд кримінальної справи активіста по суті.

Російський суд залишив під вартою кримськотатарського активіста Ібрагімова
Ісмет Ібрагімов
Фото: crimean-solidarity.org

Військовий апеляційний суд Власихи (Московська область Росії) продовжив на півроку запобіжний захід для кримськотатарського активіста Ісмета Ібрагімова.

Про це пише портал “Кримська солідарність”.

Активіст залишиться під арештом до 1 липня 2021 року.

Адвокат Айдер Азаматов наполягав на відсутності підстав тримати Ібрагімова у слідчому ізоляторі далеко від сім'ї і просив застосувати до нього Женевську конвенцію – про захист цивільного населення під час війни, як до громадянина України.

Суд почався із запізненням, процес вівся через відеконференцію – суддя перебував у Власисі, адвокат з перекладачем в Кримському гарнізонному військовому суді, а Ібрагімов – у СІЗО-1 в Ростові-на-Дону.

Також під час розгляду Ібрагімов висунув клопотання про звільнення від обов'язків адвоката за призначенням, яке суд задовольнив.

Адвокат додав, що 25 березня в Південному окружному військовому суді Ростова-на-Дону відбудеться розгляд кримінальної справи активіста по суті, підсудний буде присутній в залі разом зі своїм адвокатом.

Перед початком процесу Азматов зумів трохи поспілкуватися з підзахисним, який розповів йому, що під час перевезення з Криму в Краснодар його тримали в спецчастині – приміщенні 1,5 на 3 метри, де знаходилося двоє людей, що є грубим порушенням.

У СІЗО він перебуває з 6 лютого. Зараз Ібрагімов на карантині, оскільки під час етапування перехворів на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Підсудний повідомляє, що почуває себе нормально і попросив влаштувати йому зустріч з генконсулом України.

Нагадаємо, 7 липня 2020 року після кількох обшуків в різних районах Криму співробітники ФСБ затримали кримських татар у справі про причетність до політичної ісламської партії “Хізб ут-Тахрір”, серед яких був й Ісмет Ібрагімов.

Його звинувачують в організації діяльності партії, яка в Росії заборонена з 2003 року. На території України і більшості країн світу організація діє без обмежень на рівні національних законодавств.

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