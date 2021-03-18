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Зеленський подякував G7 за підтримку Кримської платформи

"Це справжній жест дружби".

Зеленський подякував G7 за підтримку Кримської платформи
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський подякував міністрам закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) за підтримку Кримської платформи і засудження агресії Росії.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

"Це справжній жест дружби - підтримати нашу ініціативу зі створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму і припинення російської агресії. Україна рухається до миру", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити ескалацію війни на Донбасі та засудили тимчасову окупацію Криму.

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