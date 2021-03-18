Дубінський заявив, що його участі у пресконференції Деркача про "плівки Порошенка-Байдена" вимагав Офіс президента

Він також заявив, що ОПУ вимагав від нього створити ТСК.

Виключений з фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський заявив, що Офіс президента вимагав від нього створення парламентської тимчасової слідчої комісії щодо плівок "Байдена-Порошенка".

Відповідну заяву він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"І саме Офіс президента вимагав від мене участі в пресконференції, де Деркач (народний депутат, перебуває під санкціями США. - Ред.) оприлюднив ті плівки. Так от, спеціально для аферистів і шахраїв з Банкової нагадую, що я тоді від участі в цій афері відмовився і тоді створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції Давиду Арахамії", - заявив він.

Дубінський також сказав, що голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія нібито "намагається замести сліди в справі плівок Порошенка-Байдена".

"Тому що саме він збирав і підбирав людей у слідчу комісію по оприлюдненим Деркачем плівкам, саме Арахамія проводив через регламентний комітет відповідну постанову і потім реєстрував її і намагався провести в порядок денний", - додав він.

Дубінський також назвав президента Зеленського "монархом" і сказав, що вимагав від нього реакції на дії США і відкриття провадження, але "ні СБУ, ні особисто наш монарх не зробили це".

"Офіс президента не просто погоджував відповідні дії, а брав у них участь. Моєю позицією є невтручання у внутрішні справи будь-яких держав", - заявив він.

Нагадаємо, що рік тому Деркач оприлюднив на пресконференції записи розмови ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена і колишнього президента Петра Порошенка, під час якої Порошенко нібито пропонував Байдену кандидатуру Юрія Луценка на посаду генерального прокурора замість Віктора Шокіна для отримання траншу Міжнародного валютного фонду розміром 1 млрд доларів. У Байдена тоді ці записи назвали повністю відредагованими. В одній з пресконференції Деркача брав участь і Дубінський.

Спікер Ради Дмитро Разумков заявив, що у парламенті є ініціатива створення тимчасової слідчої комісії, пов'язаної з оцінкою і розглядом питань, які спливли під час цієї пресконференції.

У серпні 2020 голова Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Росія використовує українського нардепа Андрія Деркача для впливу на вибори президента.

У вересні США ввели санкції проти нардепа Деркача, який збирав "компромат" на Байдена. Зазначалося, що санкції стосовно Деркача були введені відповідно до Указу 13848 за його спроби вплинути на президентські вибори в США у 2020 році.

11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу. Після цього нардепа виключили з фракції, а також усунули від посади голови осередку "Слуги народу" в Київській області.