Зеленський призначив "головного протоколіста президента" Брусила заступником Єрмака

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником глави Офісу президента.

Відповідний указ оприлюднений пресслужбою ОПУ. Документ підписаний 17 березня.

"Призначити Брусила Ігоря заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у ньому.

Брусило займав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України ще за часів Петра Порошенка. Нині цей департамент перейменовано в Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

Свіже інтерв'ю з Ігорем Брусилом "В протоколі немає дрібниць, він складається з деталей" читайте на LB.ua.