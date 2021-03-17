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Зеленський призначив "головного протоколіста президента" Брусила заступником Єрмака

Указ підписано 17 березня. 

Зеленський призначив "головного протоколіста президента" Брусила заступником Єрмака
Фото: Макс Требухов

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Брусила заступником глави Офісу президента. 

Відповідний указ оприлюднений пресслужбою ОПУ. Документ підписаний 17 березня. 

"Призначити Брусила Ігоря заступником керівника Офісу президента України", - йдеться у ньому. 

Брусило займав посаду завідувача відділу Головного департаменту Державного Протоколу та Церемоніалу Адміністрації Президента України ще за часів Петра Порошенка. Нині цей департамент перейменовано в Службу Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України. 

Свіже інтерв'ю з Ігорем Брусилом "В протоколі немає дрібниць, він складається з деталей" читайте на LB.ua.

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