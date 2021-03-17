Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Встреча в ООН, водозабор в Севастополе, Путин и связь с Крымом – как Украина отвечает на оккупацию
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Свободный газ – новые правила от Юрия Витренко
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
Російський вертоліт порушив повітряний простір України
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Росія увійшла до трійки найбільших покупців українського озброєння, – SIPRI
Михайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
LikeМихайла Поплавського зачарувала спокуслива блондинка
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
​Весняні канікули у школах Києва почнуться з 18 березня
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Львів оголосив локдаун через ситуацію з ковідом
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Центр Разумкова оприлюднив свіжі президентські рейтинги
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
Меган против Королевы. Борьба мещанки и монарха
ГоловнаПолітика

Кулеба: американська розвідка розвінчала міф про втручання України у вибори США

Міністр оголосив про "чергове гучне фіаско РФ".

Кулеба: американська розвідка розвінчала міф про втручання України у вибори США
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба упевнений, що США остаточно розвінчали міф про втручання України у вибори США.

Про це він написав у твітері, коментуючи доповідь Офісу директора національної розвідки США (ODNI), в якому йдеться про те, що втручання у вибори США санкціонував особисто президент РФ Володимир Путін.

"Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що американська розвідка дійшла висновку, що Росія вважала обрання Джо Байдена небажаним для її національних інтересів, тому намагалася очорнити його кандидатуру. Натомість у Кремлі віддавали перевагу перемозі Дональда Трампа.

Хоча в документі фігурує депутат Верховної Ради Андрій Деркач, розвідка США не має доказів того, що український уряд був причетний до втручання у вибори. Діяльність Деркача, сказано в звіті, контролювалася з Москви.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також