Кулеба: американська розвідка розвінчала міф про втручання України у вибори США

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба упевнений, що США остаточно розвінчали міф про втручання України у вибори США.

Про це він написав у твітері, коментуючи доповідь Офісу директора національної розвідки США (ODNI), в якому йдеться про те, що втручання у вибори США санкціонував особисто президент РФ Володимир Путін.

"Кінець міфу про «втручання України у вибори». Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ", - написав Кулеба.

Нагадаємо, що американська розвідка дійшла висновку, що Росія вважала обрання Джо Байдена небажаним для її національних інтересів, тому намагалася очорнити його кандидатуру. Натомість у Кремлі віддавали перевагу перемозі Дональда Трампа.

Хоча в документі фігурує депутат Верховної Ради Андрій Деркач, розвідка США не має доказів того, що український уряд був причетний до втручання у вибори. Діяльність Деркача, сказано в звіті, контролювалася з Москви.