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Медведчук оскаржив санкції проти себе у Верховному Суді

РНБО 19 лютого впровадила санкції проти Медведчука та його дружини через фінансування тероризму.

Медведчук оскаржив санкції проти себе у Верховному Суді
Фото: 112

До Касаційного адміністративного суду Верховного суду України надійшов позов від народного депутата "Опозиційної платформи - За життя" Віктора Медведчука про оскарження указу президента щодо санкцій проти нього.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"16 березня 2021 року до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшов позов, яким оскаржується  указ президента України від 19 лютого 2021 року № 64/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 лютого 2021 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", а саме п. 7 дод. 1, відповідно до якого застосовано санкції до позивача – громадянина України Віктора Медведчука", - сказано в повідомленні.

Позову, який надійшов до суду, присвоєно реєстраційний номер справи - № 9901/73/21.

Як повідомляли, РНБО 19 лютого впровадила санкції проти Медведчука та його дружини через фінансування тероризму, 20 лютого президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів його в дію.

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