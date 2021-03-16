Ткаченко вважає чутки про небезпечність вакцини AstraZeneca кампанією з боку РФ

Чутки про небезпечність вакцини AstraZeneca можуть бути пов’язані з інформаційної кампанією проти неї з боку Росії з метою розчистити фармринок для російського "Спутника V".

Про це заявив міністр культури України Олександр Ткаченко.

"Спутник досі не схвалений до застосування в Європейському Союзі. У Кремлі звичайно звинуватили у всіх своїх проблемах США та їхніх партнерів. І одразу з цим зненацька з’являється просто вал інформації про начебто існуючу небезпеку прямого конкурента "Спутник" - вакцини AstraZeneca. Дуже схоже на тактику випаленої землі. Інформаційно знищити вакцину-конкурента, щоб потім дотиснути європейських політиків дозволити застосування Спутника", - написав Ткаченко у своєму телеграм-каналі.

Натомість, зазначив він, мало хто зважає на відсутність задокументованих летальних випадків внаслідок щеплень вакциною AstraZeneca, а також зв’язку між препаратом і утворенням тромбів, "про що кажуть і у Всесвітній організації охорони здоров'я, і в Європейському агентстві з лікарських засобів".

Ткаченко висловився за перевірку того, з яких джерел з’явилася "інформація про псевдонебезпечність вакцини AstraZeneca" і хто лобіював розповсюдження цих "жахачок" у європейських ЗМІ.

Міністр додав, що сам він почувається добре після першої дози вакцини AstraZeneca (Covishield), від щеплення минуло вже п’ять днів.

Як повідомляли, низка країн ЄС, зокрема Франція, Італія, Німеччина та Іспанія призупинили використання вакцини AstraZeneca. Таке рішення було ухвалене у зв’язку з повідомленнями про те, що в Європі у деяких людей після вакцинації цим препаратом утворилися тромби.

Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) 18 березня проведе спеціальне засідання, на якому розглянуть проблеми, пов'язані з вакциною від COVID-19 компанії AstraZeneca. Регулятор як і раніше вважає, що переваги від використання вакцини переважують ризики виникнення побічних ефектів.