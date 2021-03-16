Глава УГКЦ Святослав вакцинувався від коронавірусу

50-річний верховний архієпископ став першим вакцинованим предстоятелем церкви в Україні.

Фото: facebook.com / Андрій Юраш

Глава Української греко-католицької церкви Блаженнійший Святослав (Шевчук) вакцинувався від коронавірусу.

Про це повідомив керівник відділу з питань релігій секретаріату Кабміну Андрій Юраш.

50-річний верховний архієпископ став першим предстоятелем церкви в Україні, який зробив щеплення проти коронавірусу.

Разом з ним вакцинувалися насельник Михайлівського золотоверхого монастиря ПЦУ архімандрит Лаврентій (Живчик), головний равин Києва Йонатан Маркович, представники Федерації єврейських організацій в Києві Леонід Барац і Борис Стругацький та сам Юраш.

Щеплення в Україні роблять єдино доступною вакциною AstraZeneca індійського виробництва (торгова марка CoviShield).

Нагадаємо, що Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій підтримала вакцинацію проти коронавірусу. ВРЦіРО заявляла, що вакцинація як медична процедура не має релігійної складової, не перешкоджає реалізації свободи віросповідання і не забороняється канонічними нормами.