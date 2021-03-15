Люди з голосами, подібними до голосів політиків, обговорювали корупційні схеми та "раду міст".

У ЗМІ оприлюднили нові аудіозаписи розмов щодо Донбасу, голоси учасників яких схожі на голоси нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова.

Аудіо від джерел отримало видання OBOZREVATEL. Загалом у файлі подано три епізоди розмов, у яких обговорюють зв'язки з так званим міністром оборони терористичної "ДНР" Конононим, корупційні схеми на тимчасово окупованих територіях та створення "ради міст".

Співрозмовник, голос якого подібний до голосу Медведчука, розповідав про перемовини "заступника голови СБУ Грицака" з Кононовим.

Видання навело повну розшифровку розмов. Запис 1:

"Сурков": Алло.

"Медведчук": Так-так.

С: Віть, ну буде "Цар" там.

М: А?

С: Кононов, "Цар" буде ("міністр оборони "ДНР". – Ред.)

М: Кононов, так?

С: Так, позивний у нього "Цар".

М: Передадуть всі координати Тарасу (можливо, Козаку. – Ред.)

С: Тарасу дадуть зараз, так?

М: Так, тому що вони там Даму спочатку назвали. Дама добре, але мало.

С: А Кононов – він "міністр оборони"?

М: Так. Він сам буде цим займатися.

С: Є, давай. Бувай, дякую.

Розмова 2:

"Медведчук": Є прохання, Славо. Там із "Царем" зв'язався Сергій Сергійович, так? Він не Сергій Сергійович, він узагалі... Це Грицак – перший заступник голови СБУ. А той йому почав: "Ти знаєш, із ким ти розмовляєш?" Той каже: "Давай на нейтральній території зустрінемося, обговоримо залізничний вузол, Дебальцеве і доставку... А той почав: "Та ну, з ким ти розмовляєш". Якось йому натякнути, що та теж людина немаленька, він генерал-полковник, до речі.

"Сурков": Алло, Віть. А тема там якась?

М: А тема Дебальцевого і поставок туди готівки.

С: А, це він про цю ж тему, я зрозумів.

М: Ця людина – він перший заступник голови СБУ. Це той, який зі мною працює, і щодо полонених зокрема.

С: Я читав, його призначили, зокрема щодо полонених. Добре, зараз спробуємо щось зробити, так.

М: Ну коротше скажи "Царю"... Той не може ж йому по телефону пояснювати... Просто скажи – нормальна людина теж...

С: Шанована людина, так?

М: Шестірок не даємо, так! Так-так, шановані люди.

Дата цих розмов невідома, але Грицак був заступником голови СБУ до початку війни на Донбасі у 2010 році, а потім – з липня 2014 року. У червні 2015 він став т.в.о. голови СБУ, а у липні він став повноцінним очільником спецслужби.

Розмова 3:

"Медведчук": Але якщо давати це в контексті двох законів, то ось цю Раду міст я викинув. Тому що нібито є той закон... Це ж я давав для нашого президента, який нібито подивився і каже: "Запропонуй". Я кажу: "Це не підійде". "А ти запропонуй". Ну я запропонував. Це не підійшло. Все, завтра з'являється... Його ж немає, він у від'їзді, його немає? Він же поїхав, а тільки буде завтра.

"Сурков": Угу.

М: У мене така пропозиція. Ось, що я тобі надіслав тоді раніше. Де ця Рада міст була.

С: Так!

М: Так-так, у мене він є.

С: Він же в тебе є. Ось це ось можна провести. Ну, далі...

М: Є, звичайно.

С: Але...

М: Все, я, послухай. Так давай, ось ти подумай добре... Може ще щось додати треба? Це ж торгівля почалася? Послухай, до цього я ж не казав про те, що хтось щось бачив або щось хтось робить. Це моя думка.

С: Так, робить. Але нижче відступати, Віть, ну неможливо.

М: Почекай-почекай. Добре, я обговорю.

С: Для мене дуже важливий ось це політичний вимір, там Рада міст, якась платформа...

М: Та ні, це ми напишемо. Славо, погодься, що крім Ради міст, усе інше загалом залишилося таким, як було.

С: Так, це правда.

М: Так, то навіщо ти тоді мене звинувачуєш?

С: Для мене це важливо. Працювати ж не будемо, розумієш?

М: Послухай, ти зрозумів, чому Раду міст я прибрав, так? Тому що це відповідало цьому. А якщо ми це відкидаємо, то тоді треба шукати форму. А ця форма і буде Рада міст.

С: Усе, тоді я тебе зрозумів. Добре, тоді буду чекати від тебе якогось сигналу. Так? Правильно я розумію? Мою версію запропонуй.

М: Та правильно. 100%, я думаю там...

С: І в 10 статтю ввести, ну підвісити умовно. Наполягати на подальших консультаціях до акту виборів у МСУ і порядках їх проведення. Ну і нормально було б. Навіщо його скасовувати? Скасують. Ну у нас політичний фундамент піде з договору.

Нагадаємо, що раніше Цензор.НЕТ оприлюднив запис, на якому, як стверджує видання, Сурков та Медведчук обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим та обмін полоненими на Донбасі. Запис датований 2014 роком.

На запису співрозмовники, серед іншого, обговорюють поставки води до окупованого Криму та обмін полоненими.

Зокрема Медведчук і Сурков говорять про схему поставок електроенергії, в якій задіяні російська "Інтер РАО" і її структури на окупованому півострові.

Крім того, вони обговорюють обмін полоненими. Говориться про різночитання в кількості полонених. Сурков називає проросійських терористів на Донбасі "ці наші там підопічні" і обіцяє допомогти з обміном.

Служба безпеки України ретельно вивчає оприлюднені ЗМІ аудіозаписи розмови колишнього помічника президента РФ Владислава Суркова та співголови політради ОПЗЖ Віктора Медведчука на предмет наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення. Медведчука допитали в СБУ.