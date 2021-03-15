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Разумков пояснив свою відсутність на засіданні РНБО "прикрим співпадінням"

Спікер запевнив, що не прикривається відрядженнями.

Разумков пояснив свою відсутність на засіданні РНБО "прикрим співпадінням"
Фото: rada.gov.ua

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив свою відсутність на останньому засіданні Ради національної безпеки і оборони "прикрим співпадінням".

Про це він сказав на брифінгу в понеділок.

Разумков пояснив, що 11 березня мав відрядження до Хмельницької області, оскільки засідання РНБО планувалося на 12 березня. 

"Була зміна в початку засідання РНБО. Навіть був відповідний лист на п'ятницю, і виходячи з цього, формувався мій графік і відрядження до Хмельницької області було закладено на четвер. Але в середу ситуація змінилась, і перенесли [засідання РНБО] на четвер", - сказав спікер.

"Я говорив з секретарем Ради національної безпеки і оборони і питав його: "П'ятниця? Точно?". "Так". Тому в четвер було відрядження, в п'ятницю я був на робочому місці. Я сподіваюся, що таких прикрих співпадінь не буде і я зможу потрапити на засідання РНБО", - додав Разумков.

Нагадаємо, що під час засідання РНБО 2 лютого Разумков утримався під час голосування за санкції проти Тараса Козака та телеканалів "112 Україна", NewsOne і ZIK). Пізніше він пояснив, що не почув пояснень для такого рішення.

19 лютого він підтримав санкції проти Віктора Медведчука та низки інших фізичних і юридичних осіб, але висловив при цьому окрему думку з приводу можливості накладення санкцій на громадян України

26 лютого спікер Верховної Ради пропустив засідання РНБО через відрядження до Вінницької області, 11 березня - через відрядження до Хмельницької області.

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