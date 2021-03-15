Порошенко вимагає скликати засідання РНБО через третю хвилю пандемії

Це засідання, на його думку, має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу з кризового становища.

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вимагає негайно зібрати РНБО за участі керівників парламентських фракцій і захистити людей від третьої хвилі пандемії. Про це він заявив під час погоджувальної ради.

«Хочу наголосити, заради об’єктивності, всі країни рік тому увійшли в пандемію не готовими і не знали, що робити, але вони за цей рік навчилися. Вони не продавали маски, не витрачали кошти ковідного фонду на «велике крадівництво», розграбовуючи державний бюджет. Вони закуповували кисневі концентратори, ШВЛ, тести, вакцини ще влітку минулого року», – нагадав Петро Порошенко.

Він зауважив, що станом на зараз Україна лідирує в Європі за кількістю госпіталізованих, а за темпами розповсюдження пандемії входить у трійку.

«Прохання звернутися до президента країни негайно скликати засідання РНБО за участю керівників парламентських фракцій, бо країна потребує зараз об’єднання всіх зусиль для того, щоб захистити людей, захистити країну. У даному випадку я твердо переконаний, що це засідання має запропонувати прямий і конкретний шлях виходу. Зокрема, намагаємося запропонувати наш антиковідний план», – сказав експрезидент.

«Ще раз наголошую – ми за вакцинацію», – сказав Порошенко. Він застеріг представників влади від намагань звинуватити опозицію у провалі антиковідної кампанії.

«Ваші закупівлі, вашу нездатність і вашу незграбність перекласти на опозицію – не вийде! Будете нести відповідальність вже за 25 тисяч смертей українців», – резюмував Петро Порошенко.