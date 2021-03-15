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Міністр Чернишов приїхав з робочим візитом на Донбас

Голова Мінрегіону відвідає об'єкти "Великого будівництва" та проведе наради в обласних військово-цивільних адміністраціях. 

Міністр Чернишов приїхав з робочим візитом на Донбас
Фото: Макс Требухов

Міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов 15 березня прибув з робочим візитом до Луганської області. 16 березня він відвідає Донецьку область, повідомили у пресслужбі Мінрегіону.

"Донецька та Луганська області знаходяться у фокусі уваги уряду України. Ми працюємо над тим, щоб рівень життя населення цих областей стабільно зростав", – зазначив Олексій Чернишов.

На Луганщині міністр відвідає КЗ "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус ім. героїв Молодої гвардії", де була проведена реконструкція стадіону, та Рубіжанську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8. Також міністр огляне КПВВ "Щастя", КНП "Старобільське районне територіальне медичне об’єднання" Старобільської районної ради, Лисичанську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 14; і спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивно-технічну школу водних видів спорту (СДЮСТШ ВВС) "Садко". 

Також під головуванням міністра відбудеться нарада в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації. Під час наради буде обговорено вакцинацію від COVID–19, програму президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво" та результати боротьби з нелегальними АЗС.

У Донецькій області Олексій Чернишов огляне насосну станцію 1-го підйому каналу Сіверський Донець-Донбас, перевірить будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з басейнами Н2О-Classic. Також огляне приймальне відділення КНП "Міська лікарня №3" Краматорської міської ради.

На завершення робочого візиту Міністр проведе нараду у Донецькій обласній військово-цивільній адміністрації.

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