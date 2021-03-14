Питання про виключення Дубінського зі “Слуги народу” можуть розглянути вже незабаром, – Корнієнко

Згідно з новим статутом, рішення про виключення з партії може прийняти голова політиної сили з власної ініціативи або за поданням партійного осередку.

Політична партія "Слуга народу" може найближчим часом розглянути питання про виключення народного депутата Олександра Дубінського зі свого складу.

Про це пише Інтерфакс з посиланням на голову політсили Олександра Корнієнка.

"Є всі шанси, що це питання розглянемо найближчим часом. Виключає з партії її голова", - сказав Корнієнко.

Він пояснив, що згідно з новою редакцією статуту партії "Слуга народу", її голова може за власною ініціативою або за поданням структурного утворення політсили прийняти рішення про виключення з членів партії. Підставою для такого рішення можуть бути, зокрема, невизнання або невиконання членом партії її програми і статуту, невиконання статутних обов'язків, рішень і розпоряджень вищих керівних органів партії, членство в іншій партії, а також вчинення дій, які дискредитують партію або завдають їй шкоди.

За словами Корнієнка, у випадку з Дубінським приводом для його виключення з "Слуги народу" є порушення статуту "за допомогою проведення "своїх" конференцій і непокору керівним органам партії".

При цьому керівник партії підкреслив, що оскільки 14 березня конференція Київської обласної партійної організації "Слуги народу" вирішила, що Дубінський більше не є її головою, то "всі його подальші дії зі скликання рад і конференцій будуть нелегітимними з точки зору статуту партії і можуть бути оскаржені в суді".

За словами Корнієнка, конференція Київської обласної партійної організації відбулася відповідно до нового статуту. "Не дивлячись на те, що він ще не зареєстрований в Мін'юсті, він починає діяти з моменту його прийняття на з'їзді. Дубінський визнав дію нового статуту, публічно погодившись з тим, що він є членом національної ради громад", – зазначив він.

Згідно з новим статутом, голова партії може скликати конференцію за погодженням з керівниками політради і нацради громад, що і було зроблено на вимогу членів обласної партійної організації. За словами Корнієнка, на конференцію зібралися 15 з 25-ти осіб, закріплених за Київським обласним центром, був кворум, тому конференція легітимна.

Разом з тим, голова партії "Слуга народу" уточнив, що протягом 10 днів новий статут буде відправлений на реєстрацію, але за реєстрами в цей період головою Київської обласної організації залишається Дубінський.

"Ми сподіваємося, що він не буде здійснювати протиправних дій. З точки зору вищих керівних органів партії для нас єдиним керівником Київської обласної є Андрій Мотовиловець і з ним буде налагоджуватися взаємодія", – додав Корнієнко.

Нагадаємо, у неділю, 14 березня члени Київської обласної організації політичної партії "Слуга народу" обрали головою народного депутата Мотовиловця замість Дубінського.

Вони також заявили, що Дубінський не може входити в Національну раду громад, яка була створена під час позачергового з'їзду партії 13 березня.

У свою чергу Дубінській скликав екстрену конференцію осередку.

11 січня депутат Дубінський потрапив під американські санкції. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США назвало його частиною пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу.

Через кілька днів після цього перестав працювати сайт dubinsky.pro, домен якого було зареєстровано через американський хостинг, та Youtube-канал Дубінського.

1 лютого Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".