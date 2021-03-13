Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Плавучий кран б'є рекорди під час будівництва запорізького мосту
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Микола Рябчук: «Націоналізм може і навіть мусить бути ліберальним, бо тільки тоді має право на існування»
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Син Ахметова купив віллу у Швейцарії за 2 млрд гривень, - Лещенко
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Вінниця посилила карантин через загрозливу ситуацію з ковідом
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
Іноземна компанія підробила документи для участі в тендері Укравтодору з вартістю 1,3 млрд гривень
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
"Нафтогаз" попередив про відновлення ринкової ціни на газ з 1 квітня
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
ВООЗ відреагувала на призупинення вакцинації препаратом від AstraZeneca в деяких країнах
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
"Буковель" закривають на карантин з 13 березня
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
Данія, Норвегія та Ісландія призупиняють щеплення вакциною AstraZeneca (оновлено)
ГоловнаПолітика

У "Слузі народу" пояснили відсутність Разумкова у складі політради партії його зайнятістю

Місяць тому Корнієнко заявляв, що Разумков не є членом партії.

У "Слузі народу" пояснили відсутність Разумкова у складі політради партії його зайнятістю
Фото: скрін трансляції

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не увійшов до складу політичної ради партії "Слуга народу" у зв'язку з особистою зайнятістю на посаді спікера парламенту.

Про це заявив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не думаю, що у нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі. До того ж, він сам неодноразово заявляв, що хотів би зосередитися на роботі над парламентською реформою", - зазначив Корнієнко.

Водночас, за словами лідера фракції і глави політради партії "Слуга народу" Давида Арахамії, бажано, щоб такі посадові особи, як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту залишалися аполітичними.

Однак він наголосив, що робота в політраді "не потребуватиме багато часу", тому він вважає, що у міністрів, які увійшли до її складу, "не буде проблем із цим".

Нагадаємо, що Разумков має один з найвищих рейтингів довіри серед українських політиків. У лютому соціологічне опитування групи "Рейтинг" показало, що Разумкову довіряють 29% респондентів - кращий показник тільки у Зеленського.

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua говорив, що Разумков не є членом партії і теоретично має потенціал стати самостійним політичним гравцем. При цьому він називав перебільшеними розмови про конфлікт Офісу президента та спікера Верховної Ради.

Днями в інтерв’ю РБК-Україна Разумков заявив, що він залишається "вірним команді" президента Володимира Зеленського та не будує жодних політичних проєктів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також