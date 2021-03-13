У "Слузі народу" пояснили відсутність Разумкова у складі політради партії його зайнятістю

Місяць тому Корнієнко заявляв, що Разумков не є членом партії.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков не увійшов до складу політичної ради партії "Слуга народу" у зв'язку з особистою зайнятістю на посаді спікера парламенту.

Про це заявив глава політсили Олександр Корнієнко на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Не думаю, що у нього є багато можливостей приділяти увагу партійній роботі. До того ж, він сам неодноразово заявляв, що хотів би зосередитися на роботі над парламентською реформою", - зазначив Корнієнко.

Водночас, за словами лідера фракції і глави політради партії "Слуга народу" Давида Арахамії, бажано, щоб такі посадові особи, як президент, прем'єр-міністр і спікер парламенту залишалися аполітичними.

Однак він наголосив, що робота в політраді "не потребуватиме багато часу", тому він вважає, що у міністрів, які увійшли до її складу, "не буде проблем із цим".

Нагадаємо, що Разумков має один з найвищих рейтингів довіри серед українських політиків. У лютому соціологічне опитування групи "Рейтинг" показало, що Разумкову довіряють 29% респондентів - кращий показник тільки у Зеленського.

Голова "Слуги народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю LB.ua говорив, що Разумков не є членом партії і теоретично має потенціал стати самостійним політичним гравцем. При цьому він називав перебільшеними розмови про конфлікт Офісу президента та спікера Верховної Ради.

Днями в інтерв’ю РБК-Україна Разумков заявив, що він залишається "вірним команді" президента Володимира Зеленського та не будує жодних політичних проєктів.