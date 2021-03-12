Кулеба запросив усі країни-члени ООН долучитися до Кримської платформи

Нині терміново потрібне створення довготермінової стратегії щодо Криму та рішучі дії щодо подолання негативних наслідків окупації Кримського півострова та забезпечення відновлення територіальної цілісності України.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив на зустрічі членів Ради Безпеки ООН щодо Криму за "формулою Аррії".

"З огляду на це, Україна ініціювала новий консультативний та координаційний формат – Кримську платформу. Це гнучкий міжнародний механізм, який забезпечує довгострокове стратегічне бачення деокупації Криму, консолідацію міжнародних зусиль та посилення синергії відповідних процесів на міжурядовому, парламентському та експертному рівнях", - сказав він у промові, текст якої ексклюзивно надано LB.ua.

Користуючись нагодою, глава МЗС запросив усі країни-члени ООН долучитися до цієї ініціативи.

"Установчий саміт, який повинен відбутися у Києві 23 серпня 2021 року, покладе старт роботі Кримської платформи, там буде ухвалено короткий документ, в якому буде викладене бачення подальшої консолідації політики щодо деокупації Криму. Я наполегливо рекомендую вам приєднатися до Кримської платформи та з нетерпінням чекаю на те, щоби привітати вас під час її запуску у Києві", - додав Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Україна організувала зустріч членів Ради Безпеки ООН щодо Криму за "формулою Аррії". Цьогоріч понад 20 країн стали співорганізаторами, з них три постійних члени Радбезу ООН.