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Микитася звільнили з-під варти

Колишній депутат відсидів у СІЗО два з половиною місяці.

Микитася звільнили з-під варти
Микитась (в центрі) з адвокатами
Фото: facebook.com/maxim.mikitas

Шевченківський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього нардепа, ексголову "Укрбуду" Максима Микитася.

"Рішенням Шевченківського районного суду м.Києва Максима Микитася звільнено з під варти. Несправедливий запобіжний захід змінено", - йдеться в фейсбуці Микитася.

Адвокат Артур Габріелян у коментарі hromadske уточнив, що суд задовольнив клопотання про обрання Микитасю більщ м'якого запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, що Микитась знаходився під вартою з 31 грудня.

Йому інкримінують замовлення викрадення юриста корпорації "Укрбуд", власником якої він був. Слідство стверджує, що Микитась під час перебування під домашнім арештом (у справі про розкрадання коштів Нацгвардії) замовив викрадення людини з метою вимагання $800 тис. боргу.

Кримінальна справа про розкрадання коштів Нацгвардії стосується махінацій із житлом, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, Микитась перебуває під охороною детективів НАБУ.

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