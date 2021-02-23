Засідання у справі Татарова перенесли на 25 лютого

Розгляд справи заступника голови Офісу президента Олега Татарова перенесли на 25 лютого.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

"Під час засідання адвокати заявили, що Татарову нібито незаконно повідомили про підозру бо: а) Татаров адвокат, а для них діє спеціальна процедура; б) підозру принесли в Офіс президента, а не за місцем проживання. Хоча насправді право на заняття адвокатською діяльністю Татарова зупинене", - сказано в повідомленні.

У ЦПК зазначають, що суд відклав засідання, "бо суддя Бугіль має інші справи". Він також нібито повинен ознайомитися з додатковими документами.

Наступне засідання призначене на 10:30 25 лютого.

Сьогодні Шевченківський районний суд Києва розглядав скаргу на повідомлену Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою підозру заступнику керівника Офісу президента Олегу Татарову.

24 грудня Вищий антикорупційний суд мав обрати Татарову запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила взяти його під варту з альтернативою 10 млн гривень застави. Але ще до початку засідання суду Офіс генерального прокурора вирішив змінити підслідність і передав кримінальне провадження до СБУ. Засідання перенесли. Не обрали його ні 28, ні 30 грудня, як було заплановано.

2 грудня в НАБУ заявили, що Офіс генпрокурора свідомо зриває справу Татарова. Заступника керівника Офісу президента підозрюють у причетності до фальсифікації експертизи у справі екснардепа й забудовника Максима Микитася.

У середині січня ВАКС зобов'язав Венедіктову розглянути клопотання про повернення справи Татарова до НАБУ. Раніше Верховний Суд постановив, що рішення слідчого судді про зміну підслідності не підлягають оскарженню.