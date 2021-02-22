Підготовче засідання у справі Кернеса суд продовжить 10 березня

Київський районний суд Полтави оголосив перерву в підготовчому засіданні у справі стосовно міського голови Харкова Геннадія Кернеса та його охоронців Віталія Блінника та Євгена Сміцького.

Про це повідомляється на порталі Судова влада України.

"Суд оголосив перерву до 11:00 10.03.2021 у зв'язку із заявленими клопотаннями захисників обвинувачених та потерпілих", - сказано в повідомленні.

Як повідомляли, 16 грудня 2020 року Кернес помер на 62-му році життя у берлінській клініці "Шаріте", де проходив лікування після ускладнень від COVID-19.

29 січня 2021 року суд вирішив не закривати справу стосовно Кернеса у зв'язку з його смертю і продовжити розгляд, оскільки на цьому наполягали родичі обвинуваченого та захист, інформує "Інтерфакс-Україна".

Раніше, 31 січня 2020 року, Полтавський апеляційний суд задовольнив апеляційні скарги на ухвалене в серпні 2018 року рішення суду першої інстанції у справі стосовно Кернеса, Блінника та Сміцького і направив справу на новий розгляд до Київського районного суду Полтави.

Нагадаємо, Кернеса і двох його охоронців звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу. Вони, за версією слідства, викрали і побили двох євромайданівців. При цьому Кернес особисто бив активістів, заявляв міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

У серпні 2018 року Київський районний суд Полтави закрив кримінальне провадження проти Кернеса.

31 січня 2020 року повідомляли, що справу розглядатимуть у суді заново.