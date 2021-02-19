Суд почав розглядати справу про кислотні викиди в Армянську

У Красноперекопському районному суді Криму почався судовий процес у кримінальній справі про викид шкідливих хімічних речовин заводу "Кримський титан" з Армянська.

Про це інформує Крымский процесс.

Обвинуваченим у справі є колишній керівник підприємства Андрій Акулов, якому інкримінують статтю 247 КК РФ "Порушення правил поводження з екологічно небезпечними речовинами і відходами" та статтю 251 КК РФ "Забруднення атмосфери".

Серед потерпілих заявлена адміністрація міста Армянськ, підприємства "Росгранстрой" і "Крименерго", а також фірма "Кримовоч".

У зв'язку з тим, що у справі було призначено попереднє слухання, засідання пройшло в закритому режимі. Дата наступного судового засідання наразі невідома.

Нагадаємо, в ніч з 23 на 24 серпня 2018 у окупованому Армянську стався викид невідомої речовини. Російська "влада" Криму заявила, що причиною викидів є спека і тривала відсутність опадів.

З міста евакуювали дітей, оскільки концентрація шкідливих речовин в повітрі перевищила допустиму норму, а роботу заводу призупинили на два тижні. Роскомнагляд заявив про стягнення з заводу 736,8 млн рублів (близько 300 млн грн) за негативний вплив на екологію.