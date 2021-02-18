Суддю Вовка утретє не змогли примусово доставити до ВАКС

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка утретє не доставили до Вищого антикорупційного суду для обрання йому запобіжного заходу. Знову ухвалено рішення примусово доставити його до суду.

Про це повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

"Вовк знову не доставлений на засідання. Суддя Андрій Біцюк постановив застосувати привід. Наступне засідання призначене на 21 лютого", - сказали в суді, додавши, що це вже четверте рішення ВАКС про примусовий привід підозрюваного судді.

Раніше ВАКС тричі ухвалював рішення про примусову доставку Вовка, проте підозрюваний суддя не з’являвся до суду. Директор НАБУ Артем Ситник пояснював проблеми з доставкою обмеженими процесуальними повноваженнями бюро і статусом судді у Вовка.

17 липня минулого року Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.