Верховний Суд підтвердив вирок державному зраднику, якого віддали за обміном в ОРДЛО

Верховний Суд України підтвердив вирок організатору агентурної мережі російської військової розвідки - 12 років позбавлення волі за скоєння державної зради. Агента викрила у Харкові контррозвідка Служби безпеки України, інформує пресцентр СБУ.

Улітку 2017 року контррозвідники спецслужби виявили та припинили діяльність завербованого представниками ГУ Генштабу Збройних сил РФ мешканця Харкова, науковця, який збирав інформацію про технічні розробки у межах оборонного замовлення для її передачі спецслужбам країни-агресора.

Правоохоронці затримали агента під час спроби отримання таємних відомостей від працівника Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут".

Орджонікідзевський районний суд Харкова громадянина України визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

18 листопада 2019 Харківський апеляційний суд залишив без змін вирок першої інстанції.

У лютому 2021-го Верховний Суд України також відмовив у задоволенні касаційної скарги.

У повідомленні правоохоронців не вказано прізвище харків’янина, але, за даними УП, йдеться про 87-річного Мехті Логунова, який потрапив у список на обмін 29 лютого 2019 року і на російських пропагандистських телеканалах фігурував як "вчений-політв’язень СБУ".

СБУ при цьому вказує на те, що досудове слідство щодо інших учасників агентурної мережі триває.