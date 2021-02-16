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Верховна Рада прирівняла цифрові документи в "Дії" до паперових

Йдеться про посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку.

Верховна Рада прирівняла цифрові документи в "Дії" до паперових
Фото: facebook.com/eGovernanceUkraine

Зміни до закону “Про дорожній рух”, які сьогодні підтримала Верховна Рада, дають можливість водіям використовувати електронні документи в додатку “Дія” нарівні з паперовими.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Згідно з повідомленням, йдеться про посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію транспорту та автоцивілку.

"Верховна Рада України підтримала зміни до Закону України "Про дорожній рух". Тепер водій може показати електронне посвідчення водія, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та договір обов’язкового страхування (автоцивілку) поліцейському для посвідчення своєї особи та права на керування автівкою", - сказано у повідомленні.

Закон набуде чинності після його опублікування.

Нагадаємо, торік у квітні Кабінет Міністрів прийняв постанову про реалізацію експериментального проєкту з відображення паспортної інформації в мобільному додатку "Дія". Тепер паспорти в смартфоні офіційно є цифровими аналогами паперових документів.

У жовтні 2020 року НБУ дозволив відкривати банківський рахунок з "паспортом у смартфоні".

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