Екстопменеджера "Нафтогазу" підозрюють у 150-мільйонних збитках державі, - ЗМІ

Прокурори Офісу Генерального прокурора з'ясовують деталі операцій з купівлі-продажу газу між державним НАК "Нафтогаз України" та компанією "ЕРУ Трейдінг". Ймовірна сума збитків сягає 153,2 млн грн.

Про це йдеться у листі Офісу Генерального прокурора на адресу Міністерства енергетики, повідомляє Економічна правда.

Слідчі вважають, що у період листопада 2018 року-січня 2019 року службові особи "Нафтогазу", діючи за попередньою змовою, розробили "злочинну схему заволодіння майном" "Нафтогазу" шляхом реалізації газу підконтрольним суб'єктам господарювання за заниженими цінами.

"В подальшому виручений газ продавався за ринковими цінами, внаслідок чого були отримані надприбутки, спричинивши НАК "Нафтогаз України" тяжкі наслідки", - йдеться у листі.

За версією Офісу ГПУ, метою цієї операції було незаконне збагачення.

Прокурори нагадують, що у зв'язку зі зміною схеми продажу газу з 1 жовтня 2018 року постачання і продаж газу промисловим та комерційним підприємствам почав реалізовуватися через новостворену дочірню "ГК Нафтогаз Трейдинг".

"Однією з таких приватних компаній стало ТОВ "Еру Трейдінг", кінцевим бенефіціарним власником якої до 9 лютого 2019 року був Фаворов Андрій Михайлович, який фактично з 26 листопада 2018 року працював у НАК "Нафтогаз України" на посаді директора дивізіону "інтегрований газовий бізнес", мав статус члена правління, тимчасово здійснював повноваження голови правління "Укргазвидобування"", - йдеться у листі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Фаворов за попередньою змовою з керівництвом "Нафтогазу" впродовж листопада 2018 року - січня 2019 року організував продаж 147 млн куб. м. природного газу по ланцюгу постачання від "Нафтогазу" до "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" та до "Еру Трейдінг" за заниженою ціною близько 8,4 тис. грн. за 1 тис. куб.м.

"Вказаний об'єм природного газу упродовж листопада 2018 - січня 2019 "Еру Трейдінг" реалізувало "Укртрансгазу" за ринковою ціною близько 9,5 тис грн за 1 тис. куб. м", - зазначають слідчі.

Нагадаємо, "Нафтогаз" звільнив Андрія Фаворова з посади директора з інтегрованого газового бізнесу навесні 2020-го. Звільнення було пов’язано з поділом газового бізнесу на два дивізіони – з видобутку і комерційної діяльності.

При цьому в "Нафтогазі" заявили, що задоволені "яскравою і результативною співпрацею" з Фаворовим.