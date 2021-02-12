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У Києві спіймали члена банди, що залучав моряків до переправлення нелегалів в ЄС

Раніше затриманому вже було повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

У Києві спіймали члена банди, що залучав моряків до переправлення нелегалів в ЄС
Фото: EPA/UPG

На території міжнародного аеропорту "Київ" затримано учасника злочинної організації, який вербував моряків для незаконного переправлення людей в країни Європи.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим.

Зазначається, що раніше у жовтні затриманому вже було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми, вчинена організованою групою).

“Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з 2015 року, підозрюваний разом зі спільниками підшукував на материковій частині України моряків, які перебували у скрутному матеріальному становищі. Надалі, через тимчасово окуповану територію АР Крим морським шляхом, моряків доставляли до берегів Туреччини, звідки вони у якості членів екіпажів морських суден переправляли нелегальних мігрантів до країн Європейського Союзу”, - йдетьсяу повідомленні.

Зазначається,що частина з таких завербованих громадян України у подальшому були затримані правоохоронними органами Італії та Греції, де на даний час відбувають покарання.

Сьогодні Голосіївський районний суд Києва призначив чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 681 тис. грн.

Нагадаємо, 21 січня співробітники Служби безпеки України викрили схему незаконного переправлення українських моряків в окупований Крим.

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