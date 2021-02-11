Правоохоронці викрили масштабну шахрайську схему зі складання іспитів у медичних вишах Києва. За даними досудового слідства, оборудку організував колишній проректор одного з київських медичних університетів.

Прикриваючись знайомствами у МОЗ України та у ДО "Центр тестування", він обіцяв студентам-медикам забезпечити успішне проходження ліцензованих іспитів "КРОК".

За інформацією пресцентру Служби безпеки України, колишній проректор діяв у спілці з кількома колишніми колегами та випускниками вишів. За гроші учасники оборудки здавали тестування замість студентів. Для цього вклеювали свої фотографії в паспорти замовників і від їх імені складали екзамени.

"Мінімальна вартість таких "освітніх послуг" становила 3 тисячі американських доларів. При цьому особи, які безпосередньо складали екзамени, отримували 500 доларів, а решту - організатор оборудки", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці задокументували 8 фактів складання іспитів за цією схемою. Загалом за час її існування встановлено понад 60 випадків неправомірного отримання сертифікатів про успішне складання іспитів.

Правоохоронці провели низку обшуків і вилучили освітню документацію, паспорти громадян України із ознаками підробки, мобільні телефони, гроші, бланки сертифікатів щодо успішного проходження іспиту.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення чотирьом фігурантам справи про підозри у шахрайстві в особливо великих розмірах або вчиненому організованою групою. Санкція статті - позбавлення волі від 15 до 20 років із конфіскацією майна.

"КРОКи" - це система ліцензійних інтегрованих іспитів. Три етапи тестування призначені для визначення відповідності показників медичної освіти державним стандартам і встановлення професійної компетенції медпрацівників. У разі не складання "КРОКу" - студенти-медики не можуть продовжувати навчання та відраховуються із навчального закладу.