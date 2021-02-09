За позовом Семочка проти журналістів засудили випадкову людину, – Bihus

За позовом екскерівника економічної контррозвідки СБУ Сергія Семочка проти журналістів програми Bihus.info засудили випадкову людину.

Київська ріелторка Валерія Куценко - тезка журналістки, яка фігурувала в позові. За час, що справа слухалася в суді, жінка не прийшла на жодне засідання, бо не знала про них. Повістки відправляли на стару адресу, де вона вже не мешкала, пише Bihus.info.

Ріелторці арештували рахунки та зобов'язали її спростувати новину, до якої вона не має жодного стосунку.

Мова йде про справу 2018 року, коли журналісти оприлюднили розслідування щодо на той момент першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки Семочка. У ньому представники фармацевтичного бізнесу заявили про тиск на імпортерів ліків з боку СБУ, вимагання відкатів, втручання у державні закупівлі.

Також журналісти опублікували дані про нерухомість, оформлену на дружину та доньку Семочка та російські паспорти його родичів.

Після виходу програми Семочко подав до суду з вимогою спростування інформації. Позов потрапив у Голосіївський райсуд, але через певний час Семочко подав паралельний позов, що дозволило змінити суддю.

У другому позові було все те саме,але з'явилася нова відповідачка - авторка новини Валерія Куценко. Саме замість неї суд і виніс рішення проти ріелторки-тезки.

"Влітку суддя Шкірай звільнився і справу передали судді Юрію Мазуру. Той не став слухати її спочатку, а одразу задовольнив позов, визнав недостовірною та зобов’язав журналістів спростувати низку цитат із сюжету та окремого ефіру після нього. А разом з тим зобов’язав ріелторку Валерію Куценко спростувати новину, яку вона не писала, у виданні, де вона не працює. Хоча суд зобов’язаний переконатися в тому, чи належний у справі відповідач", - пояснили ситуацію журналісти.

Після цього Мазур видав виконавчий лист, що дало можливість Семочку через приватного виконавця заблокувати рахунки всім відповідачам, зокрема і Куценко. Лише після цього вона взагалі дізналася, що програла якийсь суд.

Наразі справа розглядається в апеляції. На цьому етапі в суді вперше з’ясували особу Куценко і представник Семочка Катерина Смирнова заявила, що позивач відкликає свої позовні вимоги до Куценко, також їй зняли арешт з рахунків.

Але адвокат Куценко заявив: постраждала репутація випадково засудженої жінки і цю репутацію не можна відновити просто відкликавши вимогу, бажано офіційно закріпити, що суд притягнув її в якості відповідача помилково. Однак Смирнова визнавати себе винною у скоєній помилці й спричиненій Куценко шкоді не захотіла, заявивши, що не вона встановлювала особу відповідача – хоча позов від імені Семочка подавала саме вона.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 суд за одне засідання задовольнив позов колишнього заступника голови Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до журналістів і зобов’язав їх спростувати інформацію про російське громадянство і численне майно родичів ексрозвідника.

Семочко просто заявив, що не вважає своїх російських родичів родичами.

Зокрема, мова йде про його дружину, пасинка, падчерку, зятя та інших. У всіх є російські паспорти, видані на території окупованого Криму. Окрім того, "не родичі" розвідника володіють низкою об’єктів нерухомості в Козині, що під Києвом.