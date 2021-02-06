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Аваков повідомив, що фігуранти санкцій могли постачати паливо в ОРДЛО

"Де десятки мільйонів, які "чорним налом" їм роздали, звідки вони?". 

Аваков повідомив, що фігуранти санкцій могли постачати паливо в ОРДЛО
Фото: mvs.gov.ua

У правоохоронців є підстави стверджувати, що фігуранти санкцій РНБО могли постачати паливо на окуповані території Донбасу. 

Відповідну заяву зробив міністр внутршніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера", пише "Українська правда".

"Де десятки мільйонів, які "чорним налом" їм (працівникам санкційних телеканалів) роздали, звідки вони? І нам зрозуміло, звідки вони. І я бачив ряд секретних матеріалів, про які не можу говорити. Я бачив матеріали слідства, я їх знаю, частина матеріалів розслідувало МВС України", - повідомив міністр.

Він додав, що ці матеріали свідчать про "чорну касу", яку заробляють на війні та за рахунок якої фінансують пропаганду.

"А у нас є підстави вважати, що ряд фігурантів мали (стосунок до поставок палива бойовикам)", - зазначив Арсен Авакові.

Він додав, що накладені санкції не означають, що не будуть вестися кримінальні справи.

Нагадаємо, що 2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про санкції щодо пов'язаних з представниками партії ОПЗЖ Медведчуком і депутатом Тарасом Козаком телеканалів 112, NewsOne і ZIK, а також двох літаків, на яких ті літали до Росії прямими рейсами.

Зеленський пояснив, що санкції ввели саме зараз, оскільки були зафіксовані причини для їх впровадження. Які саме - він не сказав, але представниця "Слуги народу" заявила, що це - фінансування юросіб з держави-агресора з використанням схем у ОРДЛО. Цим вона підтвердила інформацію про те, що підставою для введення санкцій проти Козака та пов'язаних з ним юридичних осіб стало розслідування спецслужб, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.

Секретар РНБО Данілов заявив, що влада готується запровадити нові санкції проти певних категорій осіб. Під обмеження потраплять і ряд народних депутатів України.

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