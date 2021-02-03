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​Євгенія Кравчук: "Можна тільки підтримати рішення РНБО і президента про санкції проти однієї фізичної та низки юридичних осіб"

"Це ж пропаганда, прихована і відверта, яка була в інтересах Росії".

​Євгенія Кравчук: "Можна тільки підтримати рішення РНБО і президента про санкції проти однієї фізичної та низки юридичних осіб"
Фото: facebook/Yevheniya Kravchuk

Заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук вважає правильним рішення Ради національної безпеки та оборони і президента "про санкції проти однієї фізичної та низки юридичних осіб".

Про це вона написала у фейсбуці.

"Якщо подивитися на ситуацію чесно, а це значить без впливу особистої вигоди, то можна тільки підтримати рішення РНБО і президента про санкції проти однієї фізичної та низки юридичних осіб. Бо чим насправді займалися ці особи? Це ж пропаганда, прихована і відверта, яка була в інтересах Росії. Це прекрасно розуміли усі – і ті, хто виробляв таку пропаганду, і ті, хто її фінансував", - зазначила Кравчук.

Вона додала, що іноді на каналах Віктора Медведчука давали слово його політичним опонентам, однак, - "завжди точково, завжди у очевидній меншості та завжди виключно для того, щоб частково заповнити дефіцит інших точок зору, який і був суттю редакційної політики цих телеканалів".

"Але зверніть увагу – канали пропрацювали певний час вже за нашої влади. Це абсолютно підтверджує те, що зараз претензії – не до позиції телеканалів як мовників, це не політично. А саме до того, що через них створювалися чіткі і особливо небезпечні загрози для нашої національної безпеки, які зафіксовані. Фінансувати свої юридичні особи з держави-агресора та ще й з використанням схем на тимчасово окупованій території – це саме та законна підстава для санкцій, яку кожна цивілізована держава не проігнорувала би. Усе написано у чинному законі України «Про санкції»", - нагоосила Кравчук.

"При цьому в нашій країні зберігається чи не найбільша у всьому регіоні різнобарвність мовників. Стільки майданчиків для роботи, стільки медійних позицій, скільки є в нашій державі, не завжди зустрінеш навіть у більш багатих країнах. Тому, ще раз, це рішення – про національну безпеку. І саме – заради свободи слова, щоб її не спотворювали і не затіняли фейками заради вигоди ворожої пропаганди", - додала заступниця голови фракції.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про запровадження санкцій щодо народного депутата України з фракції "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака, а також восьми товариств з обмеженою відповідальністю строком на 5 років. До санкційних списків потрапили, зокрема, телеорганізації, які мовлять під логотипами 112, NewsOne, ZIK.

Шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна повідомила, що в основі рішення РНБО про санкції щодо телеканалів 112, NewsOne та ZIK, які пов’язують з кумом Путіна Віктором Медведчуком, - рішення Верховної Ради від 2018-го року. За інформацією ZN.UA, підставою для санкцій проти Козака стали поставки вугілля з ОРДЛО.

Президент Зеленський зазначив, що рішення про санкції було ухвалено "після фіксації конкретних підстав для них".

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