Двоє суддів КСУ подали позов про недополучену під час карантину зарплату

Йдеться про 1 млн 300 тис. гривень, які ці судді недоотримали за три місяці карантину.

Представник президента в Конституційному суді, народний депутат Фракції "Слуга народу" Федір Веніславській назвав аморальним звернення двох суддів КСУ з позовом про недополучену під час карантину заробітну плату.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Причина сьогоднішнього брифінгу - це та інформація, яка стала нещодавно відома, що двоє суддів КС, пан Литвинов (Олександр Литвинов) і пан Касмінін (Олександр Касмінін) звернулися до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом про стягнення з держави недоотриманої заробітної плати за час карантину", - сказав Веніславський.

За його словами, мова йде про 1 млн 300 тис. гривень, які ці судді недоотримали за три місяці карантину.

Веніславський нагадав, що суддя КСУ за рік отримує 4,5 млн гривень.

Він наголосив, що судді звернулися в суд на підставі рішення КСУ від 28 серпня.

"Президент абсолютно правомірно ініціював перед Верховною Радою закон про відновлення довіри до КСУ. Про яку довіру можна говорити, коли судді, керуючись власним рішенням, утримують з держави ті суми, які є фантастичними для 95% громадян України?", - сказав він.

Нагадаємо, у 2018 році КСУ визнав незаконним обмеження зарплат суддів, які не пройшли переатестацію. Зазначалося, що посадовий оклад підвищать з 10 до 15 мінімальних зарплат.