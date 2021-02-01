КСУ відкрив провадження щодо положень медреформи та карантину за заявою Денісової

Конституційний Суд відкрив конституційне провадження у справі про визнання неконституційними окремих положень законів України, що стосуються сфери охорони здоров'я, надання медичних послуг населенню, питань ліквідації та реорганізації закладів охорони здоров'я в умовах пандемії COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Омбудсмана.

Відповідне конституційне подання направила до КСУ Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 6 січня.

"Дана справа буде розглядатися КСУ по суті. Дату розгляду та форму слухання буде повідомлено додатково", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Представниця Верховної ради у Конституційному суді Ольга Совгиря пояснила що Денісова оскаржує, зокрема, - положення законів щодо медреформи, згідно з якими органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення про припинення, реорганізацію чи перепрофілювання закладів охорони здоров’я самостійно з урахуванням плану розвитку госпітального округу.

Крім того, Денісова оскаржує положення законів, які є правовою підставою для запровадження Кабміном карантинних обмежень. Совгиря зазначила, що у поданні вказано, що ці "положення сформульовані нечітко і передбачають можливість обмеження Кабінетом міністрів конституційного права на охорону здоров’я, медичну допомогу або медичне страхування, можливість обмеження яких не передбачена Конституцією".

Також Денісова оскаржує положення закону від 28 грудня 2014 року № 76-VIII, яким скасовано мораторій на ліквідацію та реорганізацію лікарень.