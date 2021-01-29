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В Печерському суді кажуть, що не відкривали проваджень щодо Порошенка та Байдена

Суд також повідомив про досудове розслідування стосовно окремих представників міжнародних організацій за заявою нардепа Андрія Деркача.

В Печерському суді кажуть, що не відкривали проваджень щодо Порошенка та Байдена
Фото: LB.ua

Печерський районний суд Києва не ухвалював рішень про порушення кримінальних справ у відношенні президента США Джозефа Байдена і п'ятого президента України Петра Порошенка.

Про це у Facebook повідомила пресслужба суду.

Разом з тим суд повідомив про проведення досудового розслідування стосовно дій окремих представників міжнародних організацій за заявою народного депутата Андрія Деркача. Прізвища фігурантів цієї справи не уточнюються.

"Судовим рішенням від 11 вересня 2020 року задоволено скаргу адвоката Олександра Телешецкого і уповноважені особи Офісу генерального прокурора зобов'язані внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою народного депутата Деркача Андрія Леонідовича від 10 серпня 2020 року про вчинення кримінального злочину і почати досудове розслідування. За змістом заяви від 10 серпня 2020 року вбачається, що ознаки кримінального злочину мають дії окремих представників міжнародних організацій, без вказівки їх прізвищ ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, адвокат п’ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань на брифінгу 26 січня повідомив, що через два дні після інавгурації президента США були відкриті нові провадження щодо Порошенка та новообраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена.

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