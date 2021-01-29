Біля Капітолія США заарештували озброєного чоловіка

Він мав при собі список сенаторів та представників як у Конгресі США, так і в уряді штату Західна Вірджинія, а також їх контактну інформацію.

Поліція Капітолію США заарештувала чоловіка, який мав при собі незареєстрований пістолет Sig Sauer та 20 набоїв. Інцидент стався біля Меморіалу американських ветеранів-інвалідів заради життя, розташованого поблизу Капітолію США.

Про це повідомляє CNN.

У судових документах чоловік ідентифікований як 71-річний Денніс Вестовер, мешканець Західної Вірджинії.

Згідно з заявою поліції, Вестовер мав на меті "зупинити крадіжку". Він мав при собі список сенаторів та представників як у Конгресі США, так і в уряді штату Західна Вірджинія, а також їх контактні дані.

Під час свідчень правоохоронцям чоловік сказав, що "він стурбований чесністю виборів". Він також повідомив, що його діяльність - це праведність, справедливість і правда".

Поліцейські звернулися до чоловіка, коли той кричав на нацгвардійців з внутрішньої сторони периметра, що оточує Капітолійський пагорб.

Чоловіка взяли під варту за наявність чорного 9-мм пістолета Sig Sauer та набоїв. Його звинувачують у незаконному володінні вогнепальною зброєю та зберіганні незареєстрованих боєприпасів.