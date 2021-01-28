Грузія запроваджує "карантин вихідного дня"

У Грузії після поновлення роботи магазинів і громадського транспорту запровадять "карантин вихідного дня". У містах Тбілісі, Батумі, Горі, Телаві, Поті й Зугдіді по суботах і неділях не працюватимуть громадський транспорт, кафе, ресторани, магазини та ринки.

Про це 28 січня заявила міністр охорони здоров'я Грузії Катерина Тікарадзе, передає "Грузія Online".

Урядовиця пояснила, що для підтримання епідситуації важливо, щоб два дні на тиждень мобільність людей була низькою.

За її словами, з урахуванням практики різних країн, було вирішено впровадити обмеження два дні на тиждень. Це необов'язково мають бути субота і неділя.

"Ми будемо стежити за ситуацією в масштабах країни і, можливо, повернемося до цього питання, щоб вирішити, чи будуть "закритими днями" субота і неділя, чи будь-який інший день тижня", - пояснила Тікарадзе.

З 1 лютого в Грузії скасують ряд обмежень, запроваджених у країні з 28 жовтня, - запрацюють усі, а не тільки продуктові магазини і торговельні центри. Також Грузія вирішила відновити регулярні авіарейси, які були зупинені в березні 2020 року.

Нагадаємо, "карантин вихідного дня" діяв в Україні впродовж трьох тижнів у листопаді.

Після закінчення карантину вихідного дня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що він не досяг очікуваного ефекту, тому МОЗ не рекомендуватиме його продовжувати. Втім згодом він змінив думку і додав, що карантин не досяг очікуваного ефекту, але все рівно допоміг стабілізувати ситуацію.

По закінченню цих обмежувальних заходів прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня - суто українська розробка, якою вже починають користуватися європейські країни. Однак у листопаді глава уряду казав, що "це не українське ноу-хау, ми бачили ефективність у Туреччині та Ізраїлі".