Активісти оголосили, що мітинги продовжаться і надалі.

У Польщі 27 січня відбулися нові акції протесту у зв'язку з набуттям чинності майже повної заборони на аборти. Саме вчора рішення Конституційного трибуналу щодо обмеження причин для переривання вагінтності було оприлюднено в офіційному журналі "Вісник законів".

Активісти оголосили, що масштабні акції заплановані і на четвер, пише CNN.

Питання абортів стало одним з найбільш дискусійних з моменту приходу до влади консервативної партії "Право і справедливість".

Зміни в законодавстві забороняють робити аборт у випадках дефектів плоду і залишає право на преривання вагітності тільки після згвалтування, інцесту або у випадку загрози життю і здоров'ю матері.

Конституційний трибунал залишив відкритою можливість регулювати деякі обставини, на які поширюється зміна закону. Депутат від "ПіС" Марек Сускі зазначив, що партія розглядатиме можливість дозволу абортів зі дуже складними дефектами плоду.

"У випадках, коли плід не має шансів жити після народження, повинен бути вибір. Ми будемо над цим працювати", - сказав Сускі.

Нагадаємо, що у жовтні Конституційний суд Польщі ухвалив рішення, яке фактично забороняє проведення в країні абортів. Судді визнали невідповідним конституції положення законодавства, яке дозволяло жінці перервати вагітність у випадку виявлення у плода невиліковної хвороби.

Цим положенням аргументували приблизно 98% абортів, які легально провели в країні минулого року.

Активісти і правозахисники, які протестували проти посилення законодавства, заявляють, що наслідком такого рішення конституційного суду стане подальше наростання в Польщі "абортного підпілля", а жертвами нелегальних абортів можуть стати тисячі жінок.

Рішення Конституційного трибуналу спричинило багатотисячні протести, також критично до рішення поставилися у Європарламенті. Через масові мітинги рішення суду не публікували в офіційному вісникові, тож воно не було чинним.