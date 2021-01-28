​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
​У "Слуг народу" з'явився власний застосунок для телефону
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Депутати пропонують повернути окремий тариф на електроенергію на перші 100 кВт-год
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Напад на 15-річного Юрія у Парижі: винуватці досі на свободі
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Одесу засипало снігом, у місті ускладнено рух транспорту
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Зростання тарифів на електроенергію не уникнути
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через хворобу Путіна в Росії почався період трансферу влади, - Служба зовнішньої розвідки
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Через два дні після інавгурації Байдена в Україні відкрили ще дві кримінальні справи проти Байдена і Порошенка, - Головань
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
Співробітники ФСБ, які отруїли Навального, причетні до вбивства трьох осіб, - розслідування
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
МОН порадило перейти на дистанційне навчання у семи областях
ГоловнаСвіт

Російський суд відхилив апеляцію на арешт Навального

Політик назвав переслідування "одним великим порушенням закону".

Російський суд відхилив апеляцію на арешт Навального
Фото: РБК

Московський обласний суд відхилив апеляцію на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Як пише "Медіазона", політик залишиться під вартою до 15 лютого, як і було передбачено скандальним рішенням виїзного засідання Хімкінського міського суду, яке провели прямо в відділку поліції.

У своїй промові під час засідання Навальний зазначив, що його переслідування - це "одне велике порушення закону" з метою "залякати мене і всіх". Він сказав, що російська судова система спускається "драбиною деградації", а він разом з нею.

Він вимагав звільнити його з-під арешту, але суддя залишив рішення першої інстанції без змін.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також