Російський суд відхилив апеляцію на арешт Навального

Московський обласний суд відхилив апеляцію на арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

Як пише "Медіазона", політик залишиться під вартою до 15 лютого, як і було передбачено скандальним рішенням виїзного засідання Хімкінського міського суду, яке провели прямо в відділку поліції.

У своїй промові під час засідання Навальний зазначив, що його переслідування - це "одне велике порушення закону" з метою "залякати мене і всіх". Він сказав, що російська судова система спускається "драбиною деградації", а він разом з нею.

Він вимагав звільнити його з-під арешту, але суддя залишив рішення першої інстанції без змін.

Нагадаємо, 17 січня 2021 року Навальний разом зі своєю дружиною Юлією прилетіли в Росію з Німеччини, де опозиціонер декілька місяців лікувався після отруєння "Новачком". Політика затримали на паспортному контролі в аеропорту "Шереметьєво" в Москві та одразу заарештували.

Офіційна причина затримання Навального - ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин у справі "Ів Роше".

Опозиціонер Олексій Навальний і його брат Олег звинувачувалися в розкраданні понад 26 млн рублів у компанії "Ів Роше Схід" і ще понад чотири мільйони рублів у "багатопрофільній процесинговій компанії". За версією слідства, вони створили підставну компанію "Главподписка", яка надавала послуги з доставки поштових відправлень за завищеними цінами. Навальний провину не визнавав і стверджував, що діяв у межах закону.

Після арешту Навальний закликав громадян Росії виходити на протестні акції 23 січня. У відповідь російська влада почала затримувати близьких до Навального людей - речницю, брата та співробітників "Фонду боротьби з корупцією".