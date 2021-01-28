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Кулеба назвав ПАРЄ поламаною

Український міністр критично сприйняв рішення не обмежувати повноваження росіян.

Кулеба назвав ПАРЄ поламаною
Фото: mfa.gov.ua

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував відмову Парламентської асамблеї Ради Європи обмежити повноваження делегації РФ, назвавши організацію поламаною.

"Ця ПАРЄ давно зламалася. Нову так і не принесли", - написав міністр в твітері.

Нагадаємо, що в 2014-2019 році російська делегація була позбавлена основних повноважень через окупацію українського Криму. Наприкінці червня 2019 року ПАРЄ прийняла резолюцію, яка повернула Росії право голосу на засіданнях.

Українська делегація у відповідь проігнорувала осінню сесію ПАРЄ, але згодом депутати вирішили все-таки повернутися до роботи ПАРЄ.

Парламент заявив, що метою участі делегації України у роботі ПАРЄ є недопущення збереження існуючої ситуації в Європі, що склалася в результаті агресивної зовнішньої політики Російської Федерації, доведення об'єктивної інформації про протиправні діяння РФ на окупованих територіях нашої країни та зусилля України для припинення збройної агресії з боку країни-члена РЄ і подолання її наслідків, а також недопущення використання трибуни ПАРЄ для поширення неправдивих наративів про ситуацію в Україні.На початку 2021 року українська делегація запропонувала знову обмежити повноваження делегації РФ, але ПАРЄ відмовилася.

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