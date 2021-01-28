​Уряд підтримав законопроєкт про новий адмінтерустрій України

Уряд ухвалив законопроєкт "Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою України", який встановлює чіткі правила адмінтерустрою України.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

"Наразі в Україні завдяки децентралізації сформовано новий сучасний адмінтерустрій. Відповідно, системних змін потребує й застаріле законодавство. Адже питання, пов’язані із змінами меж або присвоюванням статусу певного населеного пункту досі регулюється актом 40-річної давнини. Уряд ухвалив розроблений Мінрегіоном законопроєкт.., який має вирішити цю проблему", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що єдиний документ, який регулює ці питання, - це досі чинний Указ президії Верховної Ради УРСР від 1981 року, більшість норм якого застаріли або суперечать Конституції.

"Розробивши цей законопроєкт, Мінрегіон в одному документі сконцентрував чіткі правила в сфері адміністративно-територіального устрою. Законопроєкт визначає, які органи мають ініціювати, приймати рішення щодо утворення, ліквідації, встановлення меж адмінтеродиниць, їх найменування, визначення категорії та здійснення обліку населених пунктів", - пояснив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Зокрема, новий закон:

вводить поняття адміністративно-територіального устрою України, адмінтеродиниці, населеного пункту, території територіальної громади та ін.;

встановить порядок утворення та ліквідації адмінтеродиниць;

визначить повноваження органів щодо зміни меж адміністративно-територіальних одиниць їх найменування, перейменування, визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад

Окрім того, новий закон визначить три рівні системи адмінтерустрою – базовий, субрегіональний та регіональний, також зберігається можливість утворення районів у містах як допоміжного рівня адмінтерустрою. Як і в Конституції, адмінтеродиницями визначаються Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Міста, селища та села (населені пункти), при цьому, є основою для затвердження територій територіальних громад.

Також пропонується впровадження Державного реєстру адмінтеродиниць та територій територіальних громад, який буде компонентом Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Законопроект найближчим часом буде направлений на розгляд парламенту.

Нагадаємо, у жовтні минулого року в Україні створили атлас нового адміністративно-територіального устрою. В ньому вказано 136 районів, назви, межі, площі, чисельність населення, склад громад кожного нового району кожної області.