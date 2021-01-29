"Деякі ЗМІ продовжують про це мовчати, ...тому я продовжую особисто розповідати вам про нашу роботу".

Президент Володимир Зеленський записав нове відеозвернення, у якому він підбив підсумки робочого тижня і назвав основні досягнення.

"Майже завершився вже цей тиждень. Можна назвати його тиждень стабільності. Ми продовжуємо виконувати свої передвиборчі обіцянки. Деякі ЗМІ продовжують про це мовчати або казати на біле - "чорне". Тому я продовжую особисто рзповідати вам про нашу роботу та перемоги України", - сказав Зеленський.

Одним з головних досягнень президент назвав встановлення встановлення граничної ціну на газ для населення - 6,99 гривень.

"І це точно кінець. Кінець планам деяких монополістів", - зазначив він.

Також Зеленський заявив, що вже цього року українці зможуть отримати доступну іпотеку на житло під 7%. 27 грудня Кабінет міністрів затвердив відповідну постанову.

"Ми обіцяли у програмі зробити все, щоб у молодих українських родин голова боліла лише від одного питання: що ж саме їм обрати – квартиру в місті чи заміський будиночок", - сказав президент.

Він назвав це "великою перемогою" і зазначив, що іпотечна ставка знизиться вже цього року, а скористатися нею зможут не лише молоді родини, а й усі громадяни.

Зеленський також відзначив прийнятий Верховною Радою закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум".

"Ми це обіцяли – ми це зробили. Мої вітання народу України, мої співчуття окремим партіям. Взагалі, це вже певна закономірність: якщо суспільство щось підтримує, а політики проти – значить, у політиків щось хочуть забрати. Так було, коли ми скасували депутатську недоторканність, так сталося і тепер. Для декого це катастрофа, бо тепер важливі рішення зможуть приймати не вони, а всі громадяни України - на референдумі. Цим депутатам можна сказати дві речі. Перше: ви почали кричати, що наші люди нерозумні, їм не можна нічого довіряти, вони нароблять дурниць... Дивно, що ви так про власних виборців. І друге: вважається, що найшвидша істота на планеті - це гепард. Насправді це - окремі депутати які "перефарбовуються", - сказав президент.

Він також зазначив, що у майбутньому "народних обранців, які швидко «перевзуваються», буде менше".

"І взагалі, що депутатів буде менше: не 450, а 300. Цей закон, до речі, на черзі, ми також це обіцяли й повинні це зробити. До речі, щоб депутатів стало 300, потрібно 300 голосів", – сказав Зеленський.

"Цікаво, хто приєднається до фракції "Слуга Народу", щоб це рішення стало можливим?" – запитав президент і закликав громадян уважно стежити за поіменним голосуванням за цей закон.

Президент наголосив, що цього тижня парламент ухвалив "чимало інших важливих документів". Зокрема, закон про Бюро економічної безпеки та в першому читанні – щодо реформування Служби безпеки України. Зеленський подякував депутатам за їхню підтримку.

Найважливішим досягненням президент назвав свій указ про стипендії для найкращих учасників ЗНО і премії для переможців шкільних олімпіад.

"Це 250 стипендій по 10 для кожного регіону. Щороку буде визначатися ТОП-10 кращих учнів кожної області за результатами ЗНО. Кожен із них буде отримувати 10 тис. гривень щомісяця. Тобто всього кожен буде отримувати 120 тис. гривень на рік. Це дуже круто. Але за умови, що дитина навчається в українській школі", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, у лютому минулого року Комітет виобрців України проаналізував передвиборні обіцянки Зеленського та їх виконання. "Рік опісля можна стверджувати, що значна частина озвучених ідей Зеленського так і не була реалізована, а декотрі втілено прямо протилежним способом", - зазначили в КВУ.

Комітет також опублікував фактчекінг вищевказаних заяв із коментарями.