Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду винесла перший виправдувальний вирок в історії

Апеляційна палата Вищого Антикорупційного суду 28 січня 2021 року залишила в силі виправдувальний вирок відносно екс-директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака за відсутністю складу злочину, передають Українські Новини.

"Володимир Сивак визнаний невинним. Суд вчергове підтвердив, що всі звинувачення на його адресу не мають ніяких правових підстав. Весь цей процес щодо генерального директора ЗТМК був показовою розправою. Незаконна фабрикація справ проти Володимира Сивака - це лише частина великого плану з рейдерського захоплення ЗТМК, в якому сьогодні задіяні впливові замовники, державні чиновники, а також сприяють реалізації цього плану представники деяких правоохоронних органів. Мова йде не тільки про керівників Фонду держмайна України або детективів НАБУ, які перетворили життя чесної людини в останні п'ять років в кошмар. Цей рейдерський план складається з трьох пунктів: взяти в заручники топ-менеджера, позбавити міноритарного акціонера ЗТМК законного пріоритетного права на купівлю 51% акцій комбінату, і третій пункт - домогтися реприватизації 49% акцій ТОВ «ЗТМК», забравши їх у приватного інвестора підприємства. Сьогодні один з пунктів цього плану був зруйнований. Будуть зруйновані і всі інші", - прокоментував рішення суду адвокат Сивака Роман Чишинський.

У повідомленні наголошується, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро (НАБУ) більше 5 років безпідставно звинувачували Сивака в нібито нецільовій розтраті коштів ЗТМК, проте за весь цей час антикорупційні органи так і не змогли надати жодних доказів провини директора ЗТМК.

"Всупереч політичному тиску Антикорупційний суд своїм рішенням спростував звинувачення антикорупційних органів і підтвердив, що всі дії Сивака на посаді директора ЗТМК відбувалися виключно в рамках закону. Ми вважаємо неприпустимою фабрикацію прокурорами кримінальних справ за політичними мотивами або за замовленням рейдерів. Можна скільки завгодно говорити світу про "інвестиційних нянь", але рейдерство з кримінальним переслідуванням топ-менеджерів підприємств, на жаль, все ще залишається візитною карткою нашої країни. Однак не можна не відзначити, що поступово візитною карткою нашої країни стають і чесні суди, в яких сьогодні можна знайти справедливість і захист від незаконних спроб посадити людину до в'язниці через те, що комусь захотілося незаконно привласнити те чи інше підприємство", - додав Чишинський.

У повідомленні наголошується, що наразі це перший і єдиний в історії Апеляційної палати Антикорупційного суду виправдувальний вирок.

Як відомо, Володимир Сивак працював генеральним директором ООО "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) з 2013 по 2020 рік. В травні 2020 року був звільнений з посади гендиректора ЗТМК рішенням Фонду державного майна України. Сивак не визнає законності рішення ФДМУ про своє відсторонення та судиться с Фондом держмайна.

51% акцій ЗТМК належить державі через Фонд державного майна України. 49% акцій належать компанії "Толексіс Трейдінг", що входить до Group DF Дмитра Фірташа.