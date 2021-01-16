Голова ВАКС визнала, що була на одній вечірці з підозрюваним суддею Вовком

Танасевич підтвердила, що бачила Вовка, але "до нього не підходила і не спілкувалася".

Голова Вищого антикорупційного суду України Олена Танасевич визнала, що була на одному "неформальному заході" із підозрюваним головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком, справу якого розглядає ВАКС.

Про це Танасевич розповіла в інтерв’ю Transparency International Ukraine.

"Я зайшла в приміщення, побачила кілька знайомих облич, привіталася. Ми поспілкувалися на людські звичайні теми, абсолютно не пов’язані з моєю професійною діяльністю. Після чого я повідомила, що мені необхідно їхати, адже вдома на мене чекає родина. Мені запропонували сказати привітання присутнім, я побажала добра, здоров’я на наступний рік усім присутнім і покинула зазначений захід", - зазначила голова ВАКС.

Вона підтвердила, що бачила на вечірці Вовка, але стверджує, що до нього не підходила і не спілкувалася. Водночас, пані Танасевич не змогла назвати тих, з ким вона спілкувалася.

"З огляду на резонанс цієї події, я утримаюсь від того, аби називати прізвища. Я привіталася з кількома своїми колегами, інших людей я особисто не знаю", - пояснила вона.

Нагадаємо, журналісти "Слідства.Інфо" повідомили, що у грудні голова ВАКС Танасевич приїздила до інституту ексрегіонала, президента Одеської юракадемії Сергія Ківалова. У цей день там відбувалася вечірка, гостями котрої були голова ОАСК Павло Вовк і голова Конституційного суду Олександр Тупицький. За даними журналістів, голова ВАКС була запрошена саме на святкування.

Танасевич відмовилася коментувати вечірку та порадила звертатися до пресслужби, де пізніше відповіли, що Вищий антикорсуд регулярно проводив зустрічі зі школярами та студентами та продовжує робити це надалі з урахуванням карантинних обмежень. Також у пресслужбі зазначили, що Танасевич мала зустріч із директором Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська юридична академія" Феликом В.І.".

Як відомо, підозру голові ОАСК вручили саме після святкування у Ківалова і це засвідчено на відео детективами НАБУ. Однак, Вовк повістку порвав і викинув з машини.