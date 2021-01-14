У Польщі продовжили арешт ексглаві "Укравтодору" Новаку до 16 квітня

Підозрюваному в корупції колишньому голові "Укравтодору" Славоміру Новаку продовжили арешт на три місяці.

За рішенням Окружного суду Варшави, він перебуватиме під вартою до 16 квітня, передає Польське радіо.

"В обґрунтуванні суддя вказала, що докази, представлені в заяві прокурора, вказують на високу ймовірність вчинення підозрюваним усіх дій, яких стосується обвинувачення. Суд також розділив нашу думку щодо ймовірного шахрайства, а також стосовно загрози суворого покарання позбавленням волі", - заявив прокурор Ян Дрелєвський.

У результаті польсько-українського розслідування, Новака заарештували в липні 2020 року за звинуваченнями у корупції та відмиванні грошей.

Обвинувачення охоплюють період від жовтня 2016 року до вересня 2019 року, коли колишній міністр уряду Польщі очолював "Укравтодор".

21 липня Славоміру Новаку було вручено українську підозру. 22 липня польський суд арештував його на три місяці.

24 листопада суд Польщі продовжив арешт колишньому голові "Укравтодору" до січня 2021. Суд погодився, що зібрані прокуратурою докази є достатніми для тримання підозрюваного під вартою.

4 січня Україна направила до Польщі письмову підозру Новаку.

Минулого тижня прокуратура продовжила звинувачення проти Славоміра Новака. Вони стосуються діянь корупційного характеру, вчинених спільно та в порозумінні із підозрюваними, яких затримало Центральне розслідувальне бюро Польщі.