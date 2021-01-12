У Конституційному Суді відзвітували про вартість відпочинку Тупицького в Еміратах

У суді кажуть, що Тупицький може дозволити собі такий відпочинок з однієї зарплати за грудень.

Фото: Цензор.нет

Конституційному Суді після журналістського матеріалу про відпочинок голови КС Олександра Тупицького в Об'єднаних Арабських Еміратах відзвітували про вартість його відпустки.

На сторінці суду у Facebook заявили, що Тупицький з дружиною і сином 6 січня полетіли до ОАЕ і пробудуть там до 13 числа.

"Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на трьох осіб, становить 242116,43 грн. У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування. Зазначене спростовує неправдиві заяви окремих осіб та ЗМІ стосовно оренди Олександром Тупицьким спільно із сім’єю королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу", – заявили в суді.

Фото: КС

При цьому заявляється, що дохід голови КС за грудень 2020 склав 433 538 гривень.

"Також, за словами Олександра Тупицького, інформація про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу, є відвертою брехнею. У разі оприлюднення персональних відомостей про зазначених осіб вони самостійно можуть скористатися своїм правом на захист честі, гідності й ділової репутації та спростування недостовірної інформації", – заявили в КС.

Тупицький коментувати свою відпустку в подальшому відмовляється.

Кілька днів тому видання "Цензор.нет" оприлюднило репортаж з ОАЕ, де помітили Тупицького з родиною.

Нагадаємо, що 29 грудня Зеленський скликав термінове засідання РНБО, на якому, зокрема, розглядалися питання вирішення конституційної кризи в Україні. Після цього президент підписав указ про відсторонення Тупицького з посади на два місяці.

У Конституційному Суді заявили, що Зеленський вийшов за межі своїх повноважень. У суді закликали скасувати указ про відсторонення Тупицького і пригрозили президентові кримінальною відповідальністю.

30 грудня представник глави держави в КСУ Федір Веніславський назвав відсторонення Тупицького "фактично вимушеним кроком президента".

В Офісі генпрокурора стверджують, що відсторонення голови КСУ є законним.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що в жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо Зуївського енергомеханічного заводу (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

28 грудня Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри, однак голова КСУ не прийшов "через поважну причину". Після цього Офіс генпрокурора надіслав підозру Тупицькому поштою.