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У Львові вилучили тонну героїну на 2,3 млрд гривень

Громадяни Туреччини мали намір переправити наркотики до ЄС як дипломатичний вантаж.

У Львові правоохоронці вилучили понад тонну героїну, який громадяни Туреччини мали намір переправити до ЄС.

Фото: Державна митна служба

Про це повідомили у Державній митній службі.

"У ході спільної операції, завдяки зусиллям співробітників Одеської митниці та Львівської митниці Держмитслужби, працівників Служба безпеки України, під процесуальним керівництвом Львівської обласної прокуратури, виявлено 1,035 тонни героїну, який громадяни Туреччини намагались переправити до Євросоюзу", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що громадяни Туреччини перевозили наркотичну речовину на судні, яке прибуло у грудні минулого року до Одеського морського торговельного порту.

Для проведення заходів  з виявлення та ліквідації каналу контрабанди наркотиків на територію України було прийнято рішення провести т.зв. контрольовану поставку.

"Відтак  30 грудня два контейнери із задекларованим вантажем рису, що переміщувались на судні, були безперешкодно направлені до місця оформлення контейнерів. Далі цей "товар" організатори перевозили автотранспортом на Західну Україну (Львів), де троє громадян Туреччини й вищевказані  контейнери і були затримані", - інформують у ДМС.

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Під час слідчих дій правоохоронці виявили підготовлених до транспортування 1,035 тонни героїну, вартість якого за цінами чорного ринку становить 2,3 млрд гривень.

Пресслужба Офісу генерального прокурора повідомляє про затримання чотирьох громадян Туреччини.

"За даними слідства, наркотичний засіб контрабандою був ввезений в Україну з Пакистану у грудні минулого року через Морський торговельний порт «Південний» (м. Одеса). Далі «товар» під виглядом харчової продукції транспортували на Західну Україну щоб переправити до країн Європейського Союзу як дипломатичний вантаж", - зазначають в ОГП.

Нагадаємо, торік у грудні у морському порту на Одещині викрили контрабанду кокаїну вартістю 12 млн доларів США.

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