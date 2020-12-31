Микитася примусово доставили до суду

Прокуратура виступила з клопотанням про утримання під вартою.

Працівники Національної поліції примусово доставили екснардепа Максима Микитася на засідання з обрання запобіжного заходу у справі про замовлення викрадення юриста.

Прокуратура виступила з клопотанням про взяття його під варту. Сторона обвинувачення стверджує, що Микитась був у змові з ув'язненим та домовився про викрадення юриста. У потерпілого вони нібито збиралися вимагати 800 000 доларів.

Запобіжний захід мали обрати ще на ранковому засіданні, втім ні підозрюваний, ні його адвокати не з'явилися, через що суддя ухвалив рішення про примусовий привід.

Вчора Микитась також вчасно не прийшов на суд і замість 14 години з'явився тільки о 17. Запобіжний захід йому не обрали, бо адвокати оголосили відвід судді.

Микитась вийшов під домашній арешт після угоди зі слідством 2 грудня. Він дав свідчення, зокрема, проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також сплатив у держбюджет 50 млн гривень з 81 млн завданих збитків. Він перебуває під захистом детективів НАБУ.

Однак уже 29 грудня колишньому нардепу повідомили нову підозру про замовлення викрадення людини. 9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася. Таким чином, злочин був викритий у той час, коли Микитась уже не перебував під вартою.

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначило, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

Наразі Микитась перебуває під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством він перебуває під охороною детективів НАБУ.