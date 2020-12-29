Колишньому власнику компанії "Укрбуд", фігуранту справи про розкрадання майна Нацгвардії Максиму Микитасю повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста в Києві.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні у Микитася відбувалися слідчі дії, йому повідомлено про підозру в замовленні викрадення юриста столичної компанії", - сказав співрозмовник агентства, додавши, що ексвласника "Укрбуду" не затримували.

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили, що "власникові відомої будівельної компанії повідомлено про підозру в замовленні викрадення столичного юриста та вимагання".

"Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному.

За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину, ним виявився власник відомої будівельної компанії, а організатором - лідер злочинного угруповання, який наразі перебуває під вартою за скоєння вбивства", - повідомляє пресцентр МВС.

За інформацією Нацполіції, викрадення юриста було ретельно сплановано, а підготовка до злочину відбувалася в кілька етапів. "Отримавши всі дані про майбутню жертву, виконавці - члени транснаціонального угруповання, обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем і за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на $800 тис.", - наголошується в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, через кілька годин після викрадення поліцейські затримали чотирьох виконавців і звільнили заручника. Під час викрадення і затримання зловмисники повідомляли про перебіг подій організатору, а той своєю чергою - замовнику, згодом було затримано двох співорганізаторів.

"Нині на підставі обґрунтованих доказів замовника - власника відомої будівельної фірми повідомили про підозру за ч.3 ст.27, ч.3 ст.146 (викрадення людини) та ч.3 ст.27, ч.4 ст.189 (вимагання)", - йдеться в повідомленні.

Уранці 29 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що співробітники Національної поліції прийшли з обшуком додому до Микитася.

Посилаючись на джерела в НАБУ і Нацполіції, а також адвокатів Микитася, Бутусов написав у Facebook, що з 6:00 слідчі проводили обшук згідно з постановою суду у кримінальній справі про викрадення людини.

Екснардеп після угоди зі слідством, в якій він дав свідчення щодо заступника голови Офісу президента Олега Татарова, перебуває під охороною детективів НАБУ. Офіс генпрокурора за рішенням суду передав підслідність справи Микитася до СБУ. Учора Татарову не змогли обрати запобіжний захід, бо на суд не прийшли прокурори.

Микитась перебуває під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн.

9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася.