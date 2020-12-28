Офіс генпрокурора поштою направив голові КСУ Тупицькому повідомлення про підозру

Також направлено клопотання президенту про відсторонення його з посади судді на два місяці.

Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру главі Конституційного суду України Олександру Тупицькому у зв'язку з його неявкою на процесуальні дії в понеділок, 28 грудня.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Також направлено клопотання президенту Володимиру Зеленському про відсторонення Тупицького з посади судді терміном на два місяці.

"Він (Тупицький, - ред.) повідомив, що не може прибути через сімейні обставини, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається в день його складання, а в разі неможливості вручення - надсилається поштою того самого дня. У зв'язку з цим повідомлення про підозру як таке, що складене Офісом генерального прокурора сьогодні, надіслано поштовим зв'язком на відповідні адреси", - повідомили в пресслужбі.

В Офісі генпрокурора уточнили, що Тупицький підозрюється в підкупі свідка і введенні в оману суду шляхом завідомо неправдивого показання свідка.

Разом із тим, представник пресслужби Марина Хоменко зазначила, що оскільки Тупицькому інкримінується вчинення нетяжких злочинів, запобіжний захід обирати йому не планують.

Вона також уточнила, що Офіс генпрокурора не отримував будь-яких клопотань від голови КСУ.

Нагадаємо, на сьогодні, 28 грудня, Офіс генпрокурора викликав Тупицького для вручення підозри в одній зі справ судді-втікача Віктора Татькова.

21 грудня "Схеми" опублікували розмову голови КСУ Тупицького, яка свідчить про його причетність до суддівського шахрайства. У розслідуванні журналістів зазначається, що що у жовтні 2018 року слідчі Генпрокуратури записували розмови Тупицького в рамках кримінальної справи щодо ексголови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який знаходиться у розшуку.

Тупицький, який на той момент був заступником голови КСУ, покликав на зустріч у кафе свого знайомого, донецького бізнесмена Владислава Дрегера, який тоді вже співпрацював з правоохоронцями та здійснив запис цієї розмови.

Як випливає із запису, Тупицький намагався переконати Дрегера не свідчити правоохоронцям про його роль у подіях навколо "Зуївського енергомеханічного заводу" (м. Зугрес), у заволодінні яким наразі підозрюється Татьков.

Представник президента у КС Федір Веніславський зазначав, що "Плівки Тупицького" є підставою для його відсторонення.