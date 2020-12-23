Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо ексголови МЗС Кожари

Йому загрожує до 15 років тюрми.

Київська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари за фактом умисного вбивства (ч.1 ст.115 Кримінального кодексу).

Про це повідомляється на сайті прокуратури.

"Слідством встановлено, що у лютому 2020 року обвинувачений, його дружина і потерпілий вживали алкогольні напої. Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. Фігурант провадження взяв пістолет і завдав потерпілому удар в потилицю, після чого вистрілив йому в голову, від чого останній помер на місці", - йдеться у повідомленні.

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Ексміністру загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, колишній керівник телеканалу "Інтер", генеральний директор Atlantic Group Сергій Старицький загинув у результаті вогнепального поранення 21 лютого. Сталося це в будинку Кожари, постріл був зроблений із пістолета Jericho 941, зареєстрованого на ексголову МЗС.

Дружина Кожари заявила, що гість вистрілив собі в голову з пістолета господаря, але слідство запідозрило, що Старицький міг не сам покінчити з життям.

Ні Кожара, ні його дружина спочатку не фігурували як підозрювані. 25 березня Кожарі вручили підозру у вбивстві, а 10 квітня його дружині оголосили підозру в наданні свідомо неправдивих показань. Пізніше суд відпустив її під особисте зобов'язання.

Кожара був головою МЗС із 24 грудня 2012 до 23 лютого 2014 року, коли його відправили у відставку разом з іншими одіозними міністрами – Дмитром Табачником і Раїсою Богатирьовою.