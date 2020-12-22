Суд арештував командира військової частини в Чугуєві

Печерський суд Києва заарештував на 60 діб командира військової частини А-4104 в Чугуєві В’ячеслава Глазунова, якого підозрюють у недбальстві та порушенні підготовки і правил польотів, що призвело до авіакатастрофи АН-26 у Харківській області.

Про це повідомляє hromadske.

За версією слідства, Глазунов затверджував планову таблицю польотів, яка передбачала навчальні польоти з зупинками для техогляду, і дозволяв "конвеєрні польоти" - коли літак виконує наступний виліт відразу після попереднього.

Слідство припускає, це призвело до того, що екіпаж Ан-26 дізнався про відмову системи ГРТ-24 лівого двигуна в повітрі і не зміг оперативно виправити проблему.

Також, за даними слідства, порушенням є те, що на літак допустили 18 штурманів замість 10, що збільшило загальну кількість військовослужбовців. Прокурори наголошують, що на борту було лише 10 парашутів та 10 кисневих масок, що також вказує на те, що кількість людей на борту була перевищена.

Нагадаємо, що в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

Володимир Зеленський доручив тимчасово призупинити польоти на всіх Ан-26 в Україні до з'ясування обставин трагедії.

Наприкінці жовтня урядова комісія назвала фактори, що призвели до катастрофи літака з курсантами на Харківщині.Головними причинами катастрофи названо відсутність дієвого контролю за виконанням польотів з боку посадових осіб Національного університету повітряних сил, системні порушення правил виконання польотів, недостатню професійну підготовка екіпажу в надзвичайних ситуаціях.

18 грудня командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, а також керівникові польотів і командиру військової частини, який затверджував план польотів із порушеннями, оголосили підозру у справі про катастрофу АН-26 на Харківщині