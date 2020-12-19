Суд виправдав ексчиновника Львівської міськради за трагедію на Грибовицькому сміттєзвалищі

Зсув на сміттєзвалищі під Львовом стався у травні 2016 року, загинули четверо лююдей.

Галицький районний суд Львова виправдав Юрія Гольця, який очолював управління житлового господарства Львівської міськради, коли на Грибовицькому сміттєзвалищі трапилась трагедія, яка забрала життя чотирьох людей.

Ексчиновника звинувачували у службовій недбалості, що спричинила важкі наслідки, пише ZAXID.NET.

У грудні 2020 року Галицький районний суд Львова виніс вирок, який оприлюднили у реєстрі ввечері 18 грудня.

Як зазначено в документі, Юрія Гольця обвинувачували у тому, що він не вживав інженерні заходи, які б забезпечили стійкість полігону твердих побутових відходів. Під час судового розгляду Юрій Голець заявив, що питання експлуатації полігону є у компетенції ЛКП "Збиранка", а у його компетенції "відсутні повноваження безпосередньо контролювати стійкість полігону як споруди". Також Юрій Голець заявив, що не мав повноважень контролювати дотримання кутів ухилів укосів полігону та належне ущільнення та пересипання ізолювальним матеріалом.

Юрій Голець також вважає, що обвинувачення начебто він не ініціював виготовлення проекту експлуатації полігону та здійснення складування відходів згідно такого проекту, є безпідставними, оскільки ним було розроблено проект рекультивації полігону, який і передбачав порядок експлуатації полігону з його поетапним закриттям.

Згідно з експертним висновком, трагедія на сміттєзвалищі трапилась через неналежну технологію ущільнення, перешарування території, недотримання кутів укосів, невідведення інертного газу. Щоб дотриматись кутів ухилу, потрібно було збільшити площу або припинити засипати сміття.

Як вказано у висновку, ймовірно, загорання сталось тому, що температура на полігоні була більше 25 градусів і мав бути полив полігону. Версію щодо підпалу полігону не виключають, однак немає жодних доказів, які б це підтвердили.

Дослідивши матеріали справи, суддя Ірина Волоско визнала Юрія Гольця невинним у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило важкі наслідки. У вироку суду вказано, що трагедія трапилася через неналежне виконання своїх обов’язків директором ЛКП "Збиранка" Богданом Горбалем та начальником полігону Олександром Купричем. Справа щодо них ще перебуває на розгляді суду.

Додамо також, що проти Юрія Гольця порушена ще одна кримінальна справа. У 2016 році його затримали під час отримання 90 тис. грн хабара. Вироку суду у цій справі ще немає.

Нагадаємо, 30 травня 2016 року на міському звалищі біля села Грибовичі під Львовом зійшов зсув сміття обсягом понад 100 тис. кубометрів. В результаті під завалом опинилися чотири людини. 31 травня були знайдені тіла трьох рятувальників, четвертий - співробітник місцевого комунального підприємства - вважається зниклим безвісти.

Після цієї трагедії Львову заборонили вивозити сміття на звалище в Грибовичах. Через ситуацію місто опинилося на межі екологічної катастрофи.